أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد قرار رفع أسعار الفائدة

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أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في أول تعليق له بعد قرار “الفيدرالي الأمريكي”، رفع أسعار الفائدة، أن الهدف من القرار هو السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

والتقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مساء اليوم الأربعاء، بالصحفيين وألقى العديد من التصريحات بعد قرار زيادة أسعار الفائدة على الدولار.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك، ورغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف “لا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري”.

وتابع باول قائلا: “لن نتردد أن نأخذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا ما احتجنا لها، وسنأخذ قرارنا بشأن نسبة رفع الفائدة في سبتمبر القادم بناء على البيانات، لكننا لا نستبعد الرفع بأكثر من 75 نقطة أساس”.

يذكر أن الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، رفع مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.