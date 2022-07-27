الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
19 مشهورًا كويتيًا في دائرة «الشُبهات» والنيابة تستعد للتحقيق معهم
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دولي

19 مشهورًا كويتيًا في دائرة «الشُبهات» والنيابة تستعد للتحقيق معهم

19 مشهورًا كويتيًا في دائرة «الشُبهات» والنيابة تستعد للتحقيق معهم
١١:٢٨:٣٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تستعد النيابة العامة في الكويت، للتحقيق مع 19 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصادر أن النيابة طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى الـ19 مشهورًا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.

وأكدت المصادر أنه تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات غسل الأموال.

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء المشاهير سيتم استدعاؤهم خلال الفترة القليلة المقبلة، للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن.

ولفتت الصحيفة نقلًا عن المصادر، إلى أن توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض مؤخراً.

الكلمات الدلالية:
الكويت النيابة العامة غسل اموال مشهاهير مواقع التواصل

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