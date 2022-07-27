«ترامب»: أمريكا تركع على ركبتيها بعد أن أصبحنا متسولين (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة «تركع على ركبتيها وتتعرض للإذلال تلو الآخر».

وقال ترامب: «يجب على بلادنا أن تتعامل مع إذلال تاريخي تلو الآخر على المسرح العالمي، وفي الداخل حقوقنا وحرياتنا الأساسية تحت الحصار».

وأضاف ترامب: «البلاد في عهده سيطرت على قضية موارد الطاقة وأسعار البنزين كانت منخفضة، وكانت الدولة تحظى باحترام في العالم».

وتابع ترامب: «لقد تمزق الحلم الأمريكي.. والآن تركع بلدنا على ركبتيها. من كان يظن أن هذا سيحدث».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تتسول الدول الأخرى من أجل الطاقة. والتضخم وأسعار البنزين تضرب أرقاما قياسية، وملايين المهاجرين غير الشرعيين يغزون البلاد من حدود غير محمية».