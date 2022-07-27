الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي تضبطُ (34) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
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محليات

القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي تضبطُ (34) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي تضبطُ (34) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
١١:٠٥:٥٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (34) مخالفًا لنظام البيئة وهم: (25) مواطنًا و (6) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الهندية، لارتكابهم مخالفات رعي (548) متنًا من الإبل، و (2029) رأسًا من الاغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام (200) ريال لكل رأس.
وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الامن البيئي السعودية القوات الخاصة ضبط

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