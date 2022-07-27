الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قرار عاجل من البنك المركزي بشأن معدل اتفاقيات الريبو والريبو المعاكس
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قرار عاجل من البنك المركزي بشأن معدل اتفاقيات الريبو والريبو المعاكس

قرار عاجل من البنك المركزي بشأن معدل اتفاقيات الريبو والريبو المعاكس
١٠:١٩:٣٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي “ساما”، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

وقا البنك المركزي، في بيان له أنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 في المئة.

كذلك قرر المركزي ، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 في المئة.

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