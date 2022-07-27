شاهد.. غرق وتلف المركبات في مياه الأمطار بشوارع الإمارات

تواصل- فريق التحرير:

شهدت أغلب مناطق الإمارات اليوم الاربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في عدد من المناطق.

وحسب إعلام محلي، سقطت أمطار غزيرة على ميناء خورفكان ورأس الخيمة في دفتا وعلى الفجيرة في أوحلة ووادي مي ووادي سهم، ووادي حلة وشارع الشارقة ـ كلباء وخضيرة وسهيلة دبا الحصن ووادي الحلو في الشارقة.

كما أدت غزارة الأمطار في الشارقة إلى جريان وادي سد الرفيصة في خورفكان وعلى بيسا وضدنا ومطار الفجيرة الدولي وأوحلة والحنية والفصيل وكورنيش في الفجيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق غرق المركبات في بعض الطرق وحدوث تلفيات كبيرة.

كمية الأمطار

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في الإمارات سجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وام الغاف 77.9ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

وتشير إحصائيات المركز الوطني إلى أن على كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياة.

قرارات مجلس الوزراء

وجه مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة .

كما وجه المجلس ..اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.

وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها كافة المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث عبر أرقام الطوارئ وغرف العمليات في الجهات الشرطية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية ، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأمطار الموسمية ويجعلها أمطار خير ورحمة ويحفظ البلاد والعباد .

ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.