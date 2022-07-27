تحذير للشباب الباحثين عن عمل: 3 مخاطر حال توقيع سند أمر

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وجه د. فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث، تحذيرا مهما للشباب، مؤكدا أهمية عدم توقيع أي عقد بدون التحقق من تفاصيله.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير للشباب والبنات الذين يبحثون عن عمل.. انتبهوا من توقيع أي عقد بدون التحقق من نقاطه”.

وأضاف “لا توّقع اي “سند لأمر” مهما كان السبب لأن توقيع سند لأمر يعني:

أولا: أنك قد تتعرض للسجن

ثانيا: إيقاف الخدمات

ثالثا: المنع من السفر بدون ما تعلم

وأضاف د. فهد الخضيري “حصلت هذه هالمشاكل للأسف لشاب وقّع سند مع شركة توصيل طلبات وطلعت وهمية وتورط في مشكلة كبيرة”.