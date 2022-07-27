تحذير للشباب الباحثين عن عمل: 3 مخاطر حال توقيع سند أمر
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وجه د. فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث، تحذيرا مهما للشباب، مؤكدا أهمية عدم توقيع أي عقد بدون التحقق من تفاصيله.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير للشباب والبنات الذين يبحثون عن عمل.. انتبهوا من توقيع أي عقد بدون التحقق من نقاطه”.
وأضاف “لا توّقع اي “سند لأمر” مهما كان السبب لأن توقيع سند لأمر يعني:
أولا: أنك قد تتعرض للسجن
ثانيا: إيقاف الخدمات
ثالثا: المنع من السفر بدون ما تعلم
وأضاف د. فهد الخضيري “حصلت هذه هالمشاكل للأسف لشاب وقّع سند مع شركة توصيل طلبات وطلعت وهمية وتورط في مشكلة كبيرة”.
تحذير للشباب والبنات الذين يبحثون عن عمل: انتبهوا من توقيع اي عقد بدون التحقق من نقاطه ولا توّقع اي "سند لأمر" مهما كان السبب،لان توقيع سند لأمر يعني انك قد تتعرض للسجن وايقاف الخدمات والمنع من السفر بدون ما تعلم، فقد حصلت للأسف لشاب وقّع سند مع شركة توصيل طلبات وطلعت وهمية وتورط
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) July 27, 2022