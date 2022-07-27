الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«كبار سن» يتفاجأون أنهم أموات عند صرف المعاشات في هذه الدولة (شاهد)
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«كبار سن» يتفاجأون أنهم أموات عند صرف المعاشات في هذه الدولة (شاهد)

«كبار سن» يتفاجأون أنهم أموات عند صرف المعاشات في هذه الدولة (شاهد)
١١:٠١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في نادرة وسابقة من نوعها، سجل موظف هندي عددا من كبار السن كأموات على المستندات الخاصة بصرف معاشاتهم الشهرية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نظم عدد من كبار السن وقفة أمام مبنى حكومي في ولاية أتر براديش الهندية، وهم يحملون لافتات حول أعناقهم مكتوب عليها (أنا على قيد الحياة).

وفي التفاصيل تبين أن هذا الموظف التابع لحكومة مودي العنصرية ضد الإسلام؛ قام بفعلته، حيث قام بتسجيلهم كأموات على الورق لأنهم لم يدفعوا له رشوة 500 روبية (23 ريال) مما تسبب بتوقف معاشاتهم التقاعدية منذ سنة ونصف.

الكلمات الدلالية:
حكومة مودي كبار السن كأموات مسئول هندي معاشات تقاعدية

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