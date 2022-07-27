«أهم 10» .. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة ” تواصل ” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار في موجز اليوم الأربعاء، حتى العاشرة مساءً، والتي جاءت كالتالي:

بيان سعودي يوناني: الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية “اليونان”.. لقراءة البيان اضغط هنا :

«الجوازات»: خدمة التفويض الإلكتروني تتيح تفويض شخص آخر لإنجاز هذه المهام

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكنك من تفويض شخص آخر لإصدار أو تجديد.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل:

الديوان الملكي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ويعلن موعد الصلاة عليه

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم.. اقرأ التفاصيل بالضغط هنا.

إصابة مواطن خليجي بالشلل بعد حصوله على لقاح كورونا في الكويت

رفع مواطن خليجي، قضية ضد الحكومة الكويتية، بعد إصابته بالشلل على إثر حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أثناء تواجده في.. لمعرفة المزيد اضغط هنا .

أبطال حرس الحدود .. سد منيع ضد محاولات تهريب السموم والمواد المخدرة والعبث بأمن الوطن

يثبت أبطال ورجال حرس الحدود يوماً بعد يوم، أنهم على قدر المسؤولية، دفاعاً عن الوطن وشبابه وأبنائه ضد مروجي السموم والمخدرات، يواصلون الليل والنهار.. اضغط هنا لاستكمال قراءة التفاصيل.

رسميًا.. أوكرانيا تعلن استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها

أعلنت البحرية الأوكرانية عن بدء العمل في 3 موانئ على البحر الأسود؛ تحضيرًا لاستئناف صادرات الحبوب.. اقرأ المزيد هنا .

“عقارات الدولة”: نظام استئجار الدولة للعقار يمنح مرونة في وضع الحلول المستدامة

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن نظام استئجار الدولة للعقار يحل محل نظام “استئجار الدولة للعقار و.. اضغط هنا لمعرفة المزيد.

شاهد.. أمطار وسيول وشلالات بجازان وعسير والطائف

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والشلالات الناتجة عن الأمطار الغزيرة شمال.. التفاصيل هنا .

المملكة مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين

من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة، منذ أكثر من عقد، عند 7.6% خلال العام الجاري، وهي مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول.. للمزيد اضغط هنا .

بعد انتشار مقطع فيديو.. “القبض على المعتدين للأب” يتصدر “تويتر”

تصدر وسم “القبض على المعتدين للأب” قائمة الموضوعات الأكثر انتشارًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد انتشار مقطع فيديو لرجل تشاجر مع اثنين آخرين أمام.. اقرأ باقي التفاصيل بالضغط هنا .