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«لقد أرعبتم المفسدين».. بثلاث كلمات «مقتدى الصدر» يفض اعتصامات واحتجاجات بغداد
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دولي

«لقد أرعبتم المفسدين».. بثلاث كلمات «مقتدى الصدر» يفض اعتصامات واحتجاجات بغداد

«لقد أرعبتم المفسدين».. بثلاث كلمات «مقتدى الصدر» يفض اعتصامات واحتجاجات بغداد
٠٩:٥٨:١٦ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، أنصاره إلى الانسحاب والعودة إلى منازلهم بعد أداء “ركعتين”, مشيرا إلى أن ما حدث كان مجرد “جرة إذن”.

وبالفعل وبعدها بلحظات انسحب المتظاهرون من داخل البرلمان العراقي بعد الدعوة التي وجهها التيار الصدري لهم بضرورة العودة إلى منازلهم.

وكان المئات من أنصار التيار الصدري قد نظموا مظاهرة مساء اليوم الأربعاء، عند ساحة التحرير وسط بغداد وتوجهوا بعدها إلى المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تسمية قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء العراقية.

وبعدها استطاع أنصار التيار الصدري اقتحام المنطقة الرئاسية ودخول مبنى مجلس النواب وسط هتافات تضمنت نصرة وتأييدأ لزعيمهم الصدر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر بيانا دعا فيه المتظاهرين إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء والتزام السلمية، فيما طالب القوات الأمنية بحماية مباني مؤسسات الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية.

الكلمات الدلالية:
اعتصامات البرلمان العراقي جرة إذن مقتدى الصدر

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