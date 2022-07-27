الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأرصاد تنشر خريطة السحب الممطرة على الدمام والرياض
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محليات

الأرصاد تنشر خريطة السحب الممطرة على الدمام والرياض

الأرصاد تنشر خريطة السحب الممطرة على الدمام والرياض
٠٩:٥٧:٠٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد، خرائط السحب الممطرة على الدمام والرياض، والتي أظهرت تكون كثيف للسحب الممطرة.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن رادارات (الدمام و الرياض) توّضح تواجد السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

وأشار تقرير طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وشمالية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الدمام الرياض سحب ممطرة

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