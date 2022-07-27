«الحج والعمرة»: من هنا تبدأ التلبية لأداء العمرة
تواصل ـ فريق التحرير:
أوضحت وزارة الحج والعمرة من أين تبدأ التلبية لأداء العمرة، وذلك في إنفوجراف توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.
وعبر الإنفوجراف ذكرت الوزارة بأمكان ومواقيت العمرة المكانية، هي كالتالي:
ـ ذات عرق
وهي لأهل العراق
ـ ذو الحليفة
وهي لأهل المدينة
ـ قرن المنازل
وهي لأهل نجد
ـ يلملم
وهي لأهل اليمن
ـ الجحفة
وهي لأهل الشام ومصر والمغرب
من هنا تبدأ التلبية لأداء العمرة 🕋#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/3OMNiytFqV
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 27, 2022