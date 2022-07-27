أسعار العملات والمعادن والنفط في تعاملات مساء الأربعاء

تواصل- واس:

نشرت وكالة الأنباء “واس” أسعار العملات والمعادن والنفط، حيث بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 18.94.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.83.

اليوان الصيني 6.75.

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:

الذهب 1717.2 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 18.57 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 875.7 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1997.78 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:

برنت 106.22 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 97.29 دولارًا.

نفط الغاز 1079.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8.545 دولارًا.

غاز البروبان 5276 دولار.