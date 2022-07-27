الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب حصار الحوثي.. وفاة 142 يمنيا في تعز
شاهد.. مغردون يتفاعلون مع مسن يعبر جسرًا معلقًا
«الجوازات»: 3 عقوبات بحق المنشأة في هذه الحالة.. «الغرامة والسجن والترحيل»
لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء
طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج
برعاية الملك محمد السادس.. سفير المملكة في المغرب يحضر ملتقى الحماية المجتمعية

دولي

بسبب حصار الحوثي.. وفاة 142 يمنيا في تعز

بسبب حصار الحوثي.. وفاة 142 يمنيا في تعز
٠٨:٤٣:٢٧ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

توفي شخصان وأصيب خمسة أخرون، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة كانت تخمل مواد غذائية جنوب مدينة تعز اليمنية.

وأكدت مصادر محلية بأنه نتيجة استمرار مليشيات الحوثي في قطع الطرقات الرئيسية؛ اضطر سائق السيارة أن يسلك طريق الصحي بمديرية المقاطرة جنوب المحافظة، ما أدى إلى الكارثة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق وشخص آخر؛ بينما أصيب خمسة أخرون كانوا على متن السيارة.

وأمس الثلاثاء، توفى سائق شاحنة محملة بالسكر عقب انقلابها إثر سلوكها طريق الأقروض الوعرة، بسبب استمرار الحصار الحوثي.

وتحت عنوان “تعز.. الحصار المميت”، أكد تقرير لمنظمة رايتس رادار، أن عدد من لقوا مصرعهم من المسافرين عبر الطرق البديلة نتيجة الحصار الحوثي بلغ عددهم 142 حالة.

الكلمات الدلالية:
الطرق البديلة حصار الحوثي ميليشا الحوثي نزيف الطرق بتعز

مواد ذات صلة

المزيد
بهذه الشروط.. دولة خليجية تسمح بغسل المتوفين بكورونا

بهذه الشروط.. دولة خليجية تسمح بغسل المتوفين بكورونا

منذ 6 أشهر
«الأمم المتحدة»: جرائم الكراهية ضد المسلمين تزداد ويجب وضع حد للتعصب

«الأمم المتحدة»: جرائم الكراهية ضد المسلمين تزداد ويجب وضع حد للتعصب

منذ 6 سنوات
ميانمار.. الحكومة البوذية تستولي على سيارات المسلمين لنقل موظفي التعداد

ميانمار.. الحكومة البوذية تستولي على سيارات المسلمين لنقل موظفي التعداد

منذ 8 سنوات
(طالبان) تنفي عقدها مباحثات مع واشنطن في قطر

(طالبان) تنفي عقدها مباحثات مع واشنطن في قطر

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *