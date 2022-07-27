بسبب حصار الحوثي.. وفاة 142 يمنيا في تعز

تواصل ـ فريق التحرير:

توفي شخصان وأصيب خمسة أخرون، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة كانت تخمل مواد غذائية جنوب مدينة تعز اليمنية.

وأكدت مصادر محلية بأنه نتيجة استمرار مليشيات الحوثي في قطع الطرقات الرئيسية؛ اضطر سائق السيارة أن يسلك طريق الصحي بمديرية المقاطرة جنوب المحافظة، ما أدى إلى الكارثة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق وشخص آخر؛ بينما أصيب خمسة أخرون كانوا على متن السيارة.

وأمس الثلاثاء، توفى سائق شاحنة محملة بالسكر عقب انقلابها إثر سلوكها طريق الأقروض الوعرة، بسبب استمرار الحصار الحوثي.

وتحت عنوان “تعز.. الحصار المميت”، أكد تقرير لمنظمة رايتس رادار، أن عدد من لقوا مصرعهم من المسافرين عبر الطرق البديلة نتيجة الحصار الحوثي بلغ عددهم 142 حالة.