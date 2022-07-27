الأمن العام وحرس الحدود يقبضان على مواطن بحوزته (4605) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات مشتركة من حرس الحدود والأمن العام، من ضبط مواطن بحوزته آلاف الأقراص الخاضعة للتنظيم التداول الطبي، في محافظة الدائر.

ونشر “الأمن العام” التفاصيل، عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أن نقطة الضبط الأمني المشتركة (الأمن العام – حرس الحدود) بعثوان في محافظة الدائر، قبضت على مواطن بحوزته (4605) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وتابع البيان :” وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص”.