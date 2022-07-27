«الجوازات»: 3 عقوبات بحق المنشأة في هذه الحالة.. «الغرامة والسجن والترحيل»

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حددت المديرية العامة للجوازات، العقوبات بحق المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العقوبات تشمل التالي:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير

3- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدا