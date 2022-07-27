الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الجوازات»: 3 عقوبات بحق المنشأة في هذه الحالة.. «الغرامة والسجن والترحيل»
لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء
طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج
برعاية الملك محمد السادس.. سفير المملكة في المغرب يحضر ملتقى الحماية المجتمعية
بعد 5 أيام من الحجر والعلاج.. بايدن يتعافى تماما من كورونا
دراسة توضح مدى تأثير ألعاب الفيديو على المستخدم

محليات

«الجوازات»: 3 عقوبات بحق المنشأة في هذه الحالة.. «الغرامة والسجن والترحيل»

«الجوازات»: 3 عقوبات بحق المنشأة في هذه الحالة.. «الغرامة والسجن والترحيل»
٠٨:٣٣:٣٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، العقوبات بحق المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العقوبات تشمل التالي:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير

3- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدا

الكلمات الدلالية:
الجوازات السجن الغرامة المنشآة عقوبات

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الضمان الصحي يحذر من الاحتيال في التأمين الطبي

مجلس الضمان الصحي يحذر من الاحتيال في التأمين الطبي

منذ سنة واحدة
تحذير.. “بالوعة” مكشوفة قرب مستشفى عبدالرحمن الفيصل جنوب الرياض (فيديو)

تحذير.. “بالوعة” مكشوفة قرب مستشفى عبدالرحمن الفيصل جنوب الرياض (فيديو)

منذ 8 سنوات
مختص يكشف عن مشكلة قانونية في التسجيل ضمن المسار الإلكتروني للحج

مختص يكشف عن مشكلة قانونية في التسجيل ضمن المسار الإلكتروني للحج

منذ 4 سنوات
مصادر: تحويل ألف مدرسة إلى أندية أحياء للرجال والنساء نهاية 2014

مصادر: تحويل ألف مدرسة إلى أندية أحياء للرجال والنساء نهاية 2014

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *