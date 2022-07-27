شاهد.. مغردون يتفاعلون مع مسن يعبر جسرًا معلقًا

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فيديو متداول لمواطن مسن يعبر جسرا معلقا، في غابة رغدان بالباحة.

ويظهر المواطن في الفيديو وهو يعبر الجسر بحرص شديد نظرًا لعلو الجسر والرهبة التي تصيب من يمر عليه رغم ربطه بحزام أمان معلق بحبل يوفر له الأمان حال حدوث أي مكروه للجسر، أو شعوره بالدوار.

وأشاد مغردون بروح الرجل وإقدامه على المجازفة رغم كبر سنه، داعين له بطول العمر والسلامة.

يذكر أن جسر ممشى الضباب، يطل على عقبة الباحة وغابة رغدان، والزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار، في حين أن الموقع تحت التشغيل التجريبي، تمهيدا للافتتاح قريباً بصفة رسمية.