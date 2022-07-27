لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء

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أكد مجلس شؤون الأسرة أن توعية الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه ، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه .

وحدد المجلس، 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء كالتالي:

1- حث الطفل على اختيار الصديق الصالح

2- استثمار أوقات الأبناء في الأمور المفيدة

3- بناء الثقة وتعزيز الاحترام المتبادل مع الطفل

4- الثناء على السلوكيات الإيجابية للطفل

5- تعليم الطفل مهارات حل المشكلات