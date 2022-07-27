لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة أن توعية الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه ، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه .
وحدد المجلس، 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء كالتالي:
1- حث الطفل على اختيار الصديق الصالح
2- استثمار أوقات الأبناء في الأمور المفيدة
3- بناء الثقة وتعزيز الاحترام المتبادل مع الطفل
4- الثناء على السلوكيات الإيجابية للطفل
5- تعليم الطفل مهارات حل المشكلات
توعية #الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه ، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه .#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/ECwBb2RmJn
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) July 27, 2022