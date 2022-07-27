الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء
طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج
برعاية الملك محمد السادس.. سفير المملكة في المغرب يحضر ملتقى الحماية المجتمعية
بعد 5 أيام من الحجر والعلاج.. بايدن يتعافى تماما من كورونا
دراسة توضح مدى تأثير ألعاب الفيديو على المستخدم
قبل 30 عاما.. تسجيل نادر للشيخ «الخليفي» حين أم المصلين بالمسجد الحرام (فيديو)

الطفل

لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء

لمواجهة مخاطر المحتوى الرقمي.. 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء
٠٨:٣١:١٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن توعية الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه ، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه .

وحدد المجلس، 5 خطوات أسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء كالتالي:

1- حث الطفل على اختيار الصديق الصالح

2- استثمار أوقات الأبناء في الأمور المفيدة

3- بناء الثقة وتعزيز الاحترام المتبادل مع الطفل

4- الثناء على السلوكيات الإيجابية للطفل

5- تعليم الطفل مهارات حل المشكلات

الكلمات الدلالية:
الأبناء الرقابة الذاتية الطفل المحتوى الرقمي مجلس شؤون الأسرة

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس شؤون الأسرة: 5 سلوكيات خاطئة للأبناء في فترة الإجازة

مجلس شؤون الأسرة: 5 سلوكيات خاطئة للأبناء في فترة الإجازة

منذ أسبوع واحد
الوقت

الوقت

منذ 6 أشهر
الأخلاق

الأخلاق

منذ 6 أشهر
إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *