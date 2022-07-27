برعاية الملك محمد السادس.. سفير المملكة في المغرب يحضر ملتقى الحماية المجتمعية

تواصل- فريق التحرير:

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري، الملتقى الدولي الثالث حول الحماية الاجتماعية، الذي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.

ويُعقد الملتقى تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وقد حضر السفير “الغريري”، بدعوة من فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حسب بيان نشرته السفارة في المغرب عبر حسابها على “تويتر”.

كما حضر الملتقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المغربية وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة المغربية.