الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد 5 أيام من الحجر والعلاج.. بايدن يتعافى تماما من كورونا
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دولي

بعد 5 أيام من الحجر والعلاج.. بايدن يتعافى تماما من كورونا

بعد 5 أيام من الحجر والعلاج.. بايدن يتعافى تماما من كورونا
٠٧:٥٥:٢٣ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج جاءت نتيجة فحصين للرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد-19 سلبية؛ وأصبح بإمكانه الخروج من العزل.

وفي رسالة نشرها البيت الأبيض؛ كتب الدكتور كيفين أوكونور، الطبيب الخاص لبايدن: “الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية”.

وأضاف أوكونور: “نظرا لهذه العوامل المطمئنة، سينهي الرئيس إجراءات العزل الصارمة”.

وكان الرئيس الأمريكي يواصل أعماله خلال فترة العزل في مقره في البيت الأبيض وإن كان ببرنامج أخف وأقل من المعتاد.

وسيحافظ الرئيس الأمريكي على ارتداء كمامة واقية لعشرة أيام ويواصل القيام بفحص كوفيد بانتظام على سبيل الاحتياط.

الكلمات الدلالية:
الرئيس الأمريكي تعافى من كورونا جو بايدن حجر صحي

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