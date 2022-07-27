طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج

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حذر د. محمد الحربي طبيب بصريات، من بعض الأعراض في الرؤية والبصر، ومنها الإجهاد واحمرار العين، أو الشعور ببعض الحرقة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الأعراض الثلاث، تشير لجفاف العين وهي:

– تعب واجهاد بالعينين؟

– زغللة بالرؤية ؟

– احمرار أو شعور حرقة بعيونك ؟

وتابع “إذا شعر بمثلها خصوصًا إذا قرأت كتاب مثلا، أو استخدمت الكمبيوتر فغالبًا لديك جفاف بالعين، ويمكنك استخدم قطرات الترطيب واجعلها رفيقتك بالمكتب”.

كما نصح د. محمد الحربي، بتطبيق قاعدة ٢٠ / ٢٠ / ٢٠، في إشارة إلى أخذ راحة كل 20 دقيقة من القرأة أو الجلوس أمام الحاسب على سبيل المثال.