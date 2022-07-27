الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج
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صحة

طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج

طبيب بصريات: 3 أعراض تشير لمشكلة جفاف بالعين .. وهذا أفضل علاج
٠٨:٠٠:٥١ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. محمد الحربي طبيب بصريات، من بعض الأعراض في الرؤية والبصر، ومنها الإجهاد واحمرار العين، أو الشعور ببعض الحرقة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الأعراض الثلاث، تشير لجفاف العين وهي:
– تعب واجهاد بالعينين؟

– زغللة بالرؤية ؟

– احمرار أو شعور حرقة بعيونك ؟

وتابع “إذا شعر بمثلها خصوصًا إذا قرأت كتاب مثلا، أو استخدمت الكمبيوتر فغالبًا لديك جفاف بالعين، ويمكنك استخدم قطرات الترطيب واجعلها رفيقتك بالمكتب”.

كما نصح د. محمد الحربي، بتطبيق قاعدة ٢٠ / ٢٠ / ٢٠، في إشارة إلى أخذ راحة كل 20 دقيقة من القرأة أو الجلوس أمام الحاسب على سبيل المثال.

الكلمات الدلالية:
البصريات الرمد جفاف العين راحة العين قطرة العين

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