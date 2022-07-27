الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قبل 30 عاما.. تسجيل نادر للشيخ «الخليفي» حين أم المصلين بالمسجد الحرام (فيديو)
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الفيديو

قبل 30 عاما.. تسجيل نادر للشيخ «الخليفي» حين أم المصلين بالمسجد الحرام (فيديو)

قبل 30 عاما.. تسجيل نادر للشيخ «الخليفي» حين أم المصلين بالمسجد الحرام (فيديو)
٠٧:٣٥:٠٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع مؤثر ونادر، بث من المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب، وتحديدا من الركعة الأولى حين أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل أكثر من ٣٠ عاما.

وفي الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ عبدالله الخليفي، وهو يقرأ من سورة الهمزة في الركعة الأولى من صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

وبسبب صوته المميز؛ كانت للشيخ الخليفي رحمه الله، مشاركات إذاعيه وعلى الأخص في إذاعة نداء الإسلام من خلال برنامج دروس في الفقه الإسلامي وله مصحفاً مرتلاً بصوته يذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من الكتب منها :

ـ إرشاد المسترشد في مذهب الإمام أحمد
ـ القول المبين في رد بدع المبتدعين
ـ المسائل النافعة والفوائد الجامعة
ـ فضل الإسلام
ـ الثقافة الإسلامية والدروس الهامة
ـ خطب الجمع في المسجد الحرام
ـ دواء القلوب والابدان من وساوس الشيطان
ـ المعاملات الربوية
ـ مناسك الحج
ـ التربية الإسلامية
ـ الحث على العلم والعمل والنهي عن البطالة والكسل
ـ التنبيهات الحسان في فضائل شهر رمضان
ـ تحذير الورى من علامات الربا
ـ آداب الإسلام وحضارته ومزاياه

الكلمات الدلالية:
إذاعة القرآن الشيخ عبدالله الخليفي المسجد الحرام تسجيل نادر

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