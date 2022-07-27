الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الديوان الملكي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ويعلن موعد الصلاة عليه
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الديوان الملكي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ويعلن موعد الصلاة عليه

الديوان الملكي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ويعلن موعد الصلاة عليه
٠٦:٥٧:٢٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن، أعلن وفاة والده صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.

وكتب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته”.

وسبق أن أعلن الأمير محمد عن إصابة والده الأمير عبدالرحمن، بوعكة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك في التاسع من الشهر الجاري.

وكتب حينها :” اللهم افرح قلوبنا بشفاء والدي و تاج راسي اللهم أبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه الله اشفه ليعود كما كان .. يارب أنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة العافية يا رب و أنت أكرم الأكرمين لا تنسون سيدي و والدي من دعائكم في هذه الأيام المباركة”.

كما نعاه عدد من الأمراء والنشطاء والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

الكلمات الدلالية:
الأمير عبدالرحمن بن ناصر الديوان الملكي الصلاة على الميت بيان الديوان الملكي

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