وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس
٠٧:٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن) عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية :
1- ضابط تكنولوجيا المعلومات Sr. IT Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
- خبرة 2+ سنوات خبرة
2- ضابط توعية وعلاقات عامة Sr. Awareness & PR Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
- خبرة +2 سنوات
3- مسؤول التوعية والعلاقات العامة Awareness & PR Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
- خبرة 0-1 سنة خبرة
4- مدير المشتريات Procurement Manager
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يفضل درجة الماجستير.
- خبرة +8 سنوات خبرة في المشتريات
5- اخصائي مشروع مبادرات Initiatives Project Specialist
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية.
- الخبرة 4+ سنوات من الخبرة العملية في مجال كفاءة الطاقة أو مجالات مماثلة.
متطلبات عامة للوظائف :
- طلاقة في اللغة الإنجليزية
- مهارات العمل الجماعي.
- مهارات التواصل.
- مهارات التخطيط والتنظيم.
- مهارات حل المشاكل.
- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).
وأشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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