الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس
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فرص

وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس
٠٧:٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن) عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية :

1- ضابط تكنولوجيا المعلومات Sr. IT Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

  •  درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
  • خبرة 2+ سنوات خبرة

2- ضابط توعية وعلاقات عامة Sr. Awareness & PR Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

  • درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
  • خبرة +2 سنوات

3- مسؤول التوعية والعلاقات العامة Awareness & PR Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

  •  درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
  •  خبرة    0-1 سنة خبرة

4- مدير المشتريات Procurement Manager

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يفضل درجة الماجستير.
  • خبرة   +8 سنوات خبرة في المشتريات

5- اخصائي مشروع مبادرات  Initiatives Project Specialist

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية.
  • الخبرة  4+ سنوات من الخبرة العملية في مجال كفاءة الطاقة أو مجالات مماثلة.

متطلبات عامة للوظائف :

  • طلاقة في اللغة الإنجليزية
  •  مهارات العمل الجماعي.
  • مهارات التواصل.
  • مهارات التخطيط والتنظيم.
  • مهارات حل المشاكل.
  • القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

وأشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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