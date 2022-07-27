الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«رغم قلة الحِيلة» فيديو مؤثر لعامل نظافة مصري يهز المشاعر.. ماذا فعل؟
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منوعات

«رغم قلة الحِيلة» فيديو مؤثر لعامل نظافة مصري يهز المشاعر.. ماذا فعل؟

«رغم قلة الحِيلة» فيديو مؤثر لعامل نظافة مصري يهز المشاعر.. ماذا فعل؟
٠٧:٠٧:٢١ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لعامل نظافة في مصر، وثقه أحد المواطنين له لقيامه بمساعدة الآخرين دون مقابل رغم قلة الحِيلة المادية.

وفي الفيديو ظهر مواطن مصري يقوم بمصافحته، ويسأله عن حاله مشيدًا بما قام به من مساعدة امرأة مسنة، ومساعدة آخرين دون مقابل.

وقال مصور الفيديو، إنه يقف منذ خمس دقائق يشاهد ما يفعله ورآه يساعد امرأة مسنة، وآخرين في حمل أغراض وقعت على الأرض، فرد العامل حامدًا الله قائلًا :” الحمد لله يا باشا وربنا بيراضي الجميع”.

طلب منه مصور الفيديو أن يحتضنه وسأله على اسمه، فلم يصدق العامل طريقة عطف الشاب عليه وأخذ في البكاء بشكل هستيري.

طالبه الشاب بالتوقف عن البكاء، وأخبره بأنه “أطيب قلب قابله في حياته”، فرد عليه العامل “: الحمد لله يا باشا.. الحمد لله”.

وأخبره الشاب بأنه سيأتي إليه للسلام عليه، عندما يأتي إلى هذا المكان، فأخبره العامل أنه متواجد دائمًا في شارع نجيب الريحاني ( متفرع من ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة).

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو المؤثر لبكاء العامل، وطالب مواطنين سعوديين بالحصول على رقم وعنوان هذا العامل لمكافأته، مشيدين بأخلاقه ومساعدته الآخرين دون مقابل والرضا الذي ظهر عليه.

الكلمات الدلالية:
عامل نظافة فيديو مؤثر مصر نجيب الريحاني

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