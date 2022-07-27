«الجوازات»: خدمة التفويض الإلكتروني تتيح تفويض شخص آخر لإنجاز هذه المهام

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكنك من تفويض شخص آخر لإصدار أو تجديد جواز السفر الخاص بك أو لأحد أفراد أسرتك، وإصدار تصاريح السفر للتابعين، واستلام الوثائق.

جاءت التوضيحات الخاصة في إنفوجراف توضيحي نشرته المديرية العامة للجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

يذكر أن إصدار التفويض الإلكتروني واحد من الخدمات المهمة التي تقدمها منصة أبشر والتي يحتاجها المواطنون في المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.