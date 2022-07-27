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«رحلة سعيدة».. إيلون ماسك يسخر من قرار روسيا بمغادرة محطة الفضاء الدولية
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دولي

«رحلة سعيدة».. إيلون ماسك يسخر من قرار روسيا بمغادرة محطة الفضاء الدولية

«رحلة سعيدة».. إيلون ماسك يسخر من قرار روسيا بمغادرة محطة الفضاء الدولية
٠٦:٥٩:٤٢ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سخر الملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك صاحب شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، من إعلان روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024.

وقال ماسك لتقنيات استكشاف الفضاء، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، “رحلة سعيدة”.

ولم يشكل الإعلان الروسي مفاجأة للمتابعين، في ظل التوتر بين الكرملين والغرب بعد تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا وحزمة العقوبات غير المسبوقة على روسيا.

وعملت روسيا والولايات المتحدة جنباً إلى جنب في محطة الفضاء الدولية الموجودة في المدار منذ العام 1998.

وكانت روسيا فقدت احتكارها لعمليات إطلاق المركبات إلى المحطة الدولية في العام 2020، وذلك على إثر دخول شركة “سبايس إكس”، المملوكة من إيلون ماسك على الخط.

الكلمات الدلالية:
ايلون ماسك روسيا سخرية وكالة الفضاء

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