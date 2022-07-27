الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أمين منطقة جازان يطلق «منصة أمان» (صور)
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محليات

أمين منطقة جازان يطلق «منصة أمان» (صور)

أمين منطقة جازان يطلق «منصة أمان» (صور)
٠٦:٤٢:٣٨ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أطلق أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، “منصة أمان” بحضور فريق من الوزارة برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس فايز آل منصور.

وتهدف “منصة أمان” لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتهديداته ومخاطره، وبناء ثقافة إيجابية للأمن السيبراني والاستخدام الآمن للتقنية.

ويعرف الأمن السيبراني، أنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية؛ التي تهدف إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني الأنظمة والشبكات منصة أمان منطقة جازان

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