إصابة مواطن خليجي بالشلل بعد حصوله على لقاح كورونا في الكويت

تواصل – فريق التحرير :

رفع مواطن خليجي، قضية ضد الحكومة الكويتية، بعد إصابته بالشلل على إثر حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أثناء تواجده في الكويت.

وأعلن حساب “أمن ومحاكم” المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء بالكويت، أن محاميان قاما برفع الدعوى بالنيابة عن الضحية، ضد مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مطالبين بدفع تعويض بمبلغ نصف مليون دينار (1.6 مليون دولار) عما أصابه من شلل عقب تلقيه جرعة من تطعيم كورونا،

ولم يكشف الحساب الأمني عن هوية المدعي أو تفاصيل أخرى حول القضية.

وبدأت السلطات الصحية في الكويت منذ ديسمبر 2020، بتقديم التطعيمات التي تم اعتمادها عالمياً، بالرغم من وجود انقسام بين الكويتيين ذاتهم حول فاعلية هذه اللقاحات حيث أعلن كثُر رفضهم لتلقي أي لقاح مشككين بفاعليته.

وأعلنت السلطات الكويتية عند بدء التطعيم، أن الأولوية في منح التطعيم لكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش.