الكويت.. حبس طبيبين وضعا معجون أسنان في عين مريض بدلًا من المرهم ففقد بصره!

تواصل – فريق التحرير :

في واقعة غريبة وصادمة، وقع طبيبان في الكويت، في خطأ طبي فادح، كلفهم حكمًا بحبسهما عامًا، كما كلف المريض فقدان بصره في إحدى عينيه.

وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة الجنح الكويتية، بحبس طبيبين لمدة سنة بسبب خطأ طبي، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، على أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً.

وكان المتهمان ارتكبا خطأ طبياً عندما راجعهما المجني عليه بأن وضعا معجون أسنان بدلاً من المرهم الطبي لإحدى عينيه، فتسبب ذلك بفقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.

وحضر دفاع المجني عليه، المحامي مصطفى ملا يوسف وترافع شفاهة أمام المحكمة، وأكد أن الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو نفسي، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.