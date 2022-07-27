أبطال حرس الحدود .. سد منيع ضد محاولات تهريب السموم والمواد المخدرة والعبث بأمن الوطن

تواصل – فريق التحرير:

يثبت أبطال ورجال حرس الحدود يوماً بعد يوم، أنهم على قدر المسؤولية، دفاعاً عن الوطن وشبابه وأبنائه ضد مروجي السموم والمخدرات، يواصلون الليل والنهار دفاعاً عن الوطن ضد أي محاولات لتهريب المواد المخدرة.

ويؤكد أبطال ورجال حرس الحدود أنهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومستقبل شبابه بترويج المواد السامة والمواد المخدرة المحظورة.

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ونرصد في هذا التقرير جانباً من جهود رجال حرس الحدود في رصد وضبط عدد من مروجي السموم والمواد المخدرة والإطاحة بهم لتوفير البيئة الآمنة لأبناء وشباب هذا الوطن.

إحباط تهريب 50 كجم حشيش

فقبل أسابيع، وتحديداً في يونيو الماضي تمكنت قوات “حرس الحدود” من إحباط عملية تهريب، حيث ضبطت مواطن كان يحاول تهريب 50 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر بقطاع الدائر بمنطقة جازان.

وفي تغريدة على الحساب الرسمي لـ حرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكد حرس الحدود أنه تمكن من إحباط المحاولة وأنه تم القبض على هذا المواطن.

كما أوضح حساب حرس الحدود أنه تم أيضا استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المواطن المتهم، كما تم ضبط الحشيش وتسليمه لجهات الاختصاص.

إحباط محاولات تهريب في 4 مناطق

وفي أواخر مايو الماضي، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (682) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(62) طنًا و(315) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، و(194300) قرص إمفيتامين مخدر.

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وتم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (73) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(53) مخالفا لنظام أمن الحدود: (26) من الجنسية الإثيوبية و(23) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسيتين السودانية والإرترية.

وأوضح متحدث حرس الحدود أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب أطنان من المخدرات

وفي إبريل الماضي، أحبط حرس الحدود عملية تهريب أطنان من المخدرات في عدة مناطق والقبض على 50 متهمًا

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب (279,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(330) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(39) طنًا و(934) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر..

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وأعلن حرس الحدود أيضا القبض على (50) متهما، منهم (27) مواطنا و(23) مخالفا لنظام أمن الحدود؛ (10) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية البنجلادشية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب كمية ضخمة من الحشيش

وفي مارس الماضي، أحبطت الدوريات البرية لـ حرس الحدود في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان، محاولات تهريب (163 )كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مهربها وهو مواطن.

وأوضحت المديرية العامة لـ حرس الحدود، في بيان لها، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، لاتخاذ ما يلزم حيالها.

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