الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود بعد معاناة مع المرض
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محليات

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود بعد معاناة مع المرض

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود بعد معاناة مع المرض
٠٥:١٥:٥٨ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن، وفاة والده صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.

وكتب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته”.

وسبق أن أعلن الأمير محمد عن إصابة والده الأمير عبدالرحمن، بوعكة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك في التاسع من الشهر الجاري.
وكتب حينها :” اللهم افرح قلوبنا بشفاء والدي و تاج راسي اللهم أبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه الله اشفه ليعود كما كان .. يارب أنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة العافية يا رب و أنت أكرم الأكرمين لا تنسون سيدي و والدي من دعائكم في هذه الأيام المباركة”.

كما نعاه عدد من الأمراء والنشطاء والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

الكلمات الدلالية:
الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود السعودية مرض وفاة أمير

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