رسميًا.. أوكرانيا تعلن استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت البحرية الأوكرانية عن بدء العمل في 3 موانئ على البحر الأسود؛ تحضيرًا لاستئناف صادرات الحبوب.

وأوضح وزير الدفاع التركي، أنه يعلن افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول، وأن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ وسيتم إخرجها من ميناء أوديسا وموانئ أخرى.

وأضاف أن مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية سينسق ويراقب السفن من وإلى الموانئ الأوكرانية، مؤكدًا أن الهدف من مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية هو الشحن الآمن للحبوب، وأن العمل جارٍ على التخطيط والتحضير لإطلاق أول شحنة من الموانئ الأوكرانية.

فيما كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أن صفقة الحبوب قد تنهار إذا لم تتم إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت حقول القمح في ميكولايف ودمرت أكثر من 230 هكتارًا من محصول هذا الموسم.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تتعمد رفع أسعار الغاز لترويع أوروبا، مطالبًا بعقوبات إضافية على روسيا لوقف تلاعبها بأسعار الغاز.

وأضاف أنه على روسيا رفع الحصار عن البحر الأسود، وأن بلاده تثق في تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدًا أن حصار البحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في إفريقيا وفي الكثير من الدول الآسيوية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه برنامج الغذاء العالمي، أن اتفاق الحبوب الأوكرانية وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو تم تنفيذه بفعالية.