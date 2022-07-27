10 نصائح من “الصحة العامة” للمسافرين للوقاية من جدري القرود

تواصل- فريق التحرير

قدمت هيئة الصحة العامة 10 نصائح للمسافرين؛ للوقاية من الإصابة بفيروس “جدري القرود”.

وتمثلت نصائح الهيئة فيما يلي:

1- قم بتأخير سفرك حال ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو تشخيص الإصابة به، أو في حالة مخالطة حالة مؤكدة لا تزال في فترة العزل.

2- أثناء السفر، يجب تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، بما في ذلك الأشخاص المصابين بجروح جلدية أو تناسلية، وعدم مشاركهم الأدوات والأغراض الشخصية، ويشمل ذلك الفراش والملابس الخاصة بهم.

3- ضرورة تجنب الأنشطة التي يكون فيها تلامس جسدي مباشر، كالمساج وخلافه

4- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والالتزام بارتداء الكمامة

غسل اليدين بالماء والصابون

5- المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفرهما، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على تركيز كحول لا يقل عن 60%.

6- تجنب ملامسة الحيوانات البرية الميتة أو الحية، بما في ذلك الجرذان، والسناجب، والقرود

7- تجنب تناول أو تحضير اللحوم من الحيوانات البرية، أو استخدام المنتجات المشتقة من الحيوانات البرية من إفريقيا “الكريمات، المستحضرات، المساحيق”.

ارتداء الكمامة والقفازات

8- إذا كنت مسافرًا للعمل في مجال الحيوانات، لا بد من ارتداء أدوات السلامة والحماية الشخصية المناسبة، كارتداء الكمامة والقفازات والمئزر ونظارات الوقاية، إضافةً إلى واقي الوجه”.

9- حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض مرض جدري القرود أثناء السفر، فلا بدّ من العزل على الفور، والمسارعة بطلب الرعاية الصحية، والحصول على العلاج “إذا لزم”.

10- بعد العودة من السفر، إذا ظهرت عليك أعراض مشابهة لأعراض جدري القرود، اعزل نفسك عن الآخرين، وتواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة “937”؛ لتلقي التوجيه المناسب، ومراجعة المرفق الصحي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.