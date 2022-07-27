محافظ الأحساء يطمئن على رجل أمن تعرض لاعتداء أثناء تأدية عمله (صور)

تواصل- واس

اطمأن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، على رجل الأمن علي المرعي الذي تعرض لحادثة اعتداء وقع في وقت سابق أثناء تأديته لمهام عمله، ونُقِل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف.

واستمع خلال زيارته للمصاب في المستشفى الذي يتلقى فيها الرعاية الطبية اللازمة، إلى شرح مفصل عن حالته من الفريق الطبي الذي أكد أنها مستقرة.

فيما نقل الأمير سعود، لرجل الأمن تحيات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ين عبدالعزيز.

ودعا محافظ الأحساء أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.