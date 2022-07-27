شاهد.. أمطار وسيول وشلالات بجازان وعسير والطائف

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والشلالات الناتجة عن الأمطار الغزيرة شمال الريث بمنطقة جازان.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف جرت السيول في وادي الفطيحة بمنطقة جازان ما أدى إلى تدفق الشلالات من أعلى المرتفعات في جازان، وسط حالة جوية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.

وفي جنوب مربة بتهامة عسير جريت السيول والأودية بقوة ،نتيجة الأمطار الغزيرة التي ما زالت تتساقط على المنطقة، كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار وزخات البرد على الشفا بالطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه، في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على جازان وعسير ونجران والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة، خاصة ” القنفذة والليث” والأجزاء الساحلية منها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المركز، أن عددًا من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، والتي تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.