جهود المملكة في ضبط أسعار الأسواق.. دعم مستمر للمواطن

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل جهود المملكة في كافة الجهات الحكومية، في ضبط الأسواق المحلية، وأسعارها، وتوافر المنتجات وجودتها، في ظل أزمة عالمية من غلاء الأسعار.

وفي مطلع الشهر الجاري، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم:

– إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

– تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

الدعم الحكومي

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي القمح والشعير وتعويض المستوردين.

وأكد أنه تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسة مثل الذرة، الشعير، فول الصويا.

كما كشف عن تخصيص 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين، مضيفًا أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

ونوه بأن لجنة الأمن الغذائي تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة.

جهود ضبط الأسواق

من جانبها، تتعاون وزارة التجارة، مع الجهات الأمنية، وبقية الجهات المعنية والمختصة، في ضبط الأسعار والأسواق، وتنفذ جولات تفتيشية ورقابية، حيث قامت الفرق الرقابية بالوزارة بـ 5.966 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود ومحال بيع إطارات السيارات، ومتاجر الذهب والمجوهرات بمنطقة المدينة المنورة ضمن جولاتها الرقابية منذ ابتداء موسم حج هذا العام 1443هـ.

وبالأمس، أكد مجلس الوزراء حرصه على ضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددًا على ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان مجلس الوزراء قد بارك ما أعلنه سمو ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين.

وتستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).

مراقبة الأسعار

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد في مؤتمر صحفي، أن القيادة تعمل على دعم المواطنين عبر دعم الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بمراقبة الأسعار ومواجهة أي احتكار.