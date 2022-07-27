الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“التعليم” تطلق البرامج التدريبية الصيفية لرفع مستوى الأداء المهني لمنسوبيها
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“التعليم” تطلق البرامج التدريبية الصيفية لرفع مستوى الأداء المهني لمنسوبيها

“التعليم” تطلق البرامج التدريبية الصيفية لرفع مستوى الأداء المهني لمنسوبيها
٠٣:٣٣:٤٠ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عن انطلاق البرامج التدريبية الصيفية عبر إدارات التعليم، وذلك خلال إجازة العام الدراسي، والتي تستمر حتى يوم الخميس 27 محرم 1444هـ؛ مستهدفةً رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم.

وأوضحت أن البرامج التدريبية تشمل عددًا من المجالات، كالمناهج الجديدة، المسارات الثانوية، طرق التدريس، وكذلك البرامج التخصصية حسب المواد التعليمية، والتربية الخاصة، والطفولة المبكرة، إضافةً إلى برامج خاصة بالإدارة المدرسية، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والموهوبين، إلى جانب التربية الصحية والبدنية وغيرها من البرامج التدريبية.

وأضافت الوزارة أن برامج التدريب الصيفي للمستفيدين؛ بهدف زيادة رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفق المعايير المهنية لتحسين نواتج تعلّم الطلاب، وتقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة وفقًا لاحتياجاتهم المهنية، وكذلك توفير فرص تدريبية مستدامة لشاغلي الوظائف، إضافةً إلى دعمهم لاستيفاء متطلبات الترقية من خلال حصولهم على نقاط التطوير المهني.

وأشارت إلى أن شاغلي الوظائف التعليمية يتم تدريبهم وترشيحهم وفق عدد من الضوابط والشروط التي تضمن جودة التدريب، ومن خلال عدد من الأهداف، وهي:

1 – رفع مستوى الأداء التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، في إدارات التعليم وفق المعايير المهنية لتحسين لوائح تعلم الطلبة.

2 – تقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة، وذلك وفق الاحتياج المهني.

3 – توفير فرص تدريبية مستدامة لشاغلي الوظائف التعليمية.

4 – دعم شاغلي الوظائف التعليمية لاستيفاء متطلبات الترقية من خلال حصولهم على نقاط التطوير المهني.

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الكلمات الدلالية:
البرامج التدريبية الصيفية رفع مستوى الأداء المهني شاغلي الوظائف التعليمية وزارة التعليم

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