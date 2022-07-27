قبل 44 عامًا.. مشاهد تاريخية للقاء الملك خالد والرئيس جيسكار ديستان في باريس (فيديو)

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نشرت قناة الإخبارية مشاهد تاريخية مصورة للقاء الملك خالد (رحمه الله)، والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في باريس عام 1978.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة وصول الملك خالد باريس عام 1978، واستقباله رسميًا فى المطار، وبعدها تحرك الموكب باتجاه قصر الإليزيه.

ومن أهم وأبرز الزيارات المتبادلة بين قيادات المملكة وفرنسا وكبار المسؤولين فيهما، والتي أسهمت في تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا؛ كان قيام الملك خالد بن عبد العزيز (رحمه الله) بزيارتين إلى فرنسا الأولى في عام 1398هـ والثانية في عام 1401هـ.

وكذلك قيام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله) بزيارتين لفرنسا عندما كان وليًا للعهد في عام 1395هـ وعام 1401هـ، مثّلتا خطوتين مهمتين في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية.

وفي عام 1397هـ زار الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان المملكة، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي للمملكة، وقام بزيارتين مماثلتين للمملكة في العام 1400هـ والعام 1401هـ، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء “واس”.

وكان الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله) قد زار فرنسا رسميًا في عام 1404هـ وعام 1407هـ.

وفي عام 1405هـ، وعندما كان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) وليًا للعهد، زار فرنسا في عام 1405هـ وفي عام 1419هـ.

وفي عام 1411هـ قام الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بزيارة رسمية للمملكة.

وتعد زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى المملكة في عام 1417هـ خطوة أخرى على طريق ترسيخ العلاقات وتوطيدها بين البلدين، ولحقتها زيارتان قام بهما شيراك للمملكة في عام 1422هـ وفي عام 1427هـ.