بعد الإعلان عن حالات جديدة في 5 بلدان.. جدري القرود في الشرق الأوسط بالأرقام

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بعد إعلان أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود، وفي ظل تزايد التحذيرات العالمية من رصد حالات متزايدة لأشخاص مصابين بجدري القرود، واكتشاف أكثر من 16 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 75 دولة حول العالم، ما يشير إلى أن ناقوس الخطر يدق بشكل متسارع، تم الإعلان عن حالة من التأهب ومراقبة الحدود وفرض إجراءات لرصد هذا النوع الغريب من الأمراض.

المملكة تعلن تسجيل 3 حالات

وفي المملكة أعلنت وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات، مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة بجدري القرود كانوا عائدين إلى المملكة من أوروبا.

تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القرود في الإمارات

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 3 حالات جديدة بالدولة لجدري القرود وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

لبنان يسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود في لبنان، مؤكدة أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليًا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية مشيرة إلى أنها تتابع المخالطين المقربين.

المغرب يعلن تسجل 3 إصابات بـ«جدري القردة»

وكشفت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود هي الأخرى، كثان دولة عربية تسجل الإصابة بهذا المرض النادر، مؤكدة أن هذه الحالات الثلاثة توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

قطر تسجل حالة إصابة بالمرض

فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود لمسافر عائد من خارج الدولة، وتم عزل المريض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم حصر جميع المخالطين للمصاب، ويقوم فريق التقصي بمتابعة الحالة الصحية للمخالطين لمدة 21 يومًا تحسبًا لظهور أي أعراض لديهم.

الكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والجزائر تنفي وجود أي حالات للمرض

قال وزارة الصحة والسكان في مصر، أنها تتابع الوضع الوبائى العالمي خاصة لمرض جدري القرود، مؤكدة على عدم وجود أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر، وأعلنت أنها تتابع الوضع الوبائي المتعلق بفيروس جدري القرود المنتشر في عدد كبير من الدول الأوروبية.

كما أعلنت كل من سلطنة عمان والكويت وقطر عدم تسجيل أية إصابات حتى الآن. ونشرت وزارة الصحة الكويتية أن بلادها اتخذت على المعابر الحدودية المزيد من الإجراءات الاحترازية للكشف عن المرض ورصده.

في حين أعلنت الأردن أن الأجهزة الصحية تراقب تطور الأوضاع العالمية، مؤكدة خلو البلاد لغاية الساعة من أية إصابة.

وعقب ورود أنباء عن وجود إصابة بجدري القرود في ولاية قابس بتونس، أعلنت السلطات الصحية نفي وجود أية إصابة، وأكدت خلو المنطقة من أي إصابات بالمرض لغاية الساعة.

كما أكدت الجزائر بدورها خلوها من هذا المرض لغاية الآن. بيد أن صحيفة الشروق الجزائرية رأت أن الجزائر، برأي عديد المختصين، من الدول المهددة بظهوره وانتشار عدواه لانفتاح حدودها البرية والجوية مع الدول التي سجلت فيها أولى الإصابات، خاصة الأوروبية التي ترتفع معها الحركية السياحية والتجارية، مع بداية موسم اصطياف سيكون استثنائيًا بعد 3 سنوات من الغلق.

الصحة العالمية تعلن «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عالمية

من ناحيتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود في 72 دولة

وأفادت سجلات صحية حول العالم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، فيما أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقًا دوليًا؛ وذلك في اجتماع عُقد الشهر الماضي.

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح للوقاية من “جدري القرود”

في الوقت نفسه، قررت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، الموافقة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود، بعد جلسة طارئة للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود، ولم تعلن بعد توصياتها.

آخر الإحصائيات لانتشار المرض حول العالم

وعن آخر الإحصائيات العالمية، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تلقيها بيانات تسجل 780 حالة إصابة مؤكدة مخبريًا بجدري القرود في 27 دولة، ناشرة قائمة بالدول التي أبلغت عن ظهور العدد الأكبر من الحالات والتي لا يعتبر فيها المرض متوطنًا، حيث ضمت القائمة كلاً من بريطانيا 207 حالات، وإسبانيا 156 حالة، والبرتغال 138 حالة، وكندا 58 حالة، وألمانيا 57 حالة.