الجوازات: دعم المنافذ بكوادر بشرية مؤهلة لاستقبال المعتمرين

تواصل- فريق التحرير

أكدت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم.

وقالت الجوازات، عبر صفحتها على “تويتر”، إنها ستدعم المنافذ الدولية كافة “الجوية – البحرية – البرية”، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وأوضحت أنها جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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كان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام بن سعيد، قد أكد استمرار إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق “توكلنا” وتمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يومًا بدلاً من 30 يومًا.

أوضح متحدث الوزارة، خلال مداخلته مع قناة الإخبارية، أن الوزارة بدأت العمل على وضع الخطط والآليات لموسم العمرة 1444، لافتًا إلى أن الغرض من هذه التصاريح تنظيمي لإدارة الأفواج، ومراعاة الطاقة الاستيعابية وإعطاء ضيوف الرحمن من المعتمرين الصورة الواضحة للحرم المكي من خلال معرفتهم بأوقات الذروة.

وحول أهم الضوابط، أكد بن سعيد استمرار الوزارة في ضرورة إصدار التصريح عبر تطبيق اعتمرنا، وأن يكون المعتمر غير مخالط لأحد المصابين بأي عدوى.

وأشار إلى أن تطبيق اعتمرنا في موسم العمرة، هدفه هو تحسين التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه رغم إنشائه في ظروف فيروس كورونا، لكن كان ثمار وأهداف إيجابية لمستها الوزارة من خلال رضا ضيوف الرحمن عن المنظومة.