الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وشلالات بالمسقي وتمنية في أبها
على مدار 4 أسابيع.. 350 طالبًا من الثانوية يتحوّلون إلى باحثين
“الأمن الغذائي”: تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص 10 مليارات ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار
البنك المركزي: 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي
“الإحصاء” تطلق مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت لعام 2022م
المملكة مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين

أحدث الأخبار

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وشلالات بالمسقي وتمنية في أبها

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وشلالات بالمسقي وتمنية في أبها
٠٢:٤٠:٠٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقطاع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار وبرد ما بين المسقي وتمنية جنوب شرق أبها.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف جرت السيول في منتزه العقالة قرب الواديين جنوب أبها، وعلى عموم منطقة عسير وجنوب المملكة.

وتفاعل المغردون مع الفيديوهات بحالة من البهجة، داعين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير ونماء.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المركز الوطني للأرصاد، أن عددًا من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، والتي تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أبرز المناطق المتأثرة بالحالة الجوية المتوقعة من الأمطار الرعدية والسيول والرياح والأتربة، هي:

1 – جازان.

2 – عسير.

3 – نجران.

4 – الباحة.

5 – مكة المكرمة.

6 – جنوب الشرقية.

7 – جنوب الرياض.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله – على هذه المناطق، حتى مساء اليوم.

 

الكلمات الدلالية:
أبها أمطار غزيرة الأرصاد جريان السيول حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
سفير سنغافورة: إلزام السعوديين بـ«كفيل» شرط قديم وليس معاملة بالمثل

سفير سنغافورة: إلزام السعوديين بـ«كفيل» شرط قديم وليس معاملة بالمثل

منذ 7 سنوات
صحة القصيم: توقيع عقوبة غليظة على مُمتطي الأجهزة الطبية (فيديو)

صحة القصيم: توقيع عقوبة غليظة على مُمتطي الأجهزة الطبية (فيديو)

منذ 8 سنوات
أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تحدد 2 مايو موعد لجلسة المعتقل حميدان التركي

أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تحدد 2 مايو موعد لجلسة المعتقل حميدان التركي

منذ 5 سنوات
مقطع مثير.. رجل يتصدى لدب مفترس هاجمه داخل منزله

مقطع مثير.. رجل يتصدى لدب مفترس هاجمه داخل منزله

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *