بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وشلالات بالمسقي وتمنية في أبها

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقطاع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار وبرد ما بين المسقي وتمنية جنوب شرق أبها.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف جرت السيول في منتزه العقالة قرب الواديين جنوب أبها، وعلى عموم منطقة عسير وجنوب المملكة.

وتفاعل المغردون مع الفيديوهات بحالة من البهجة، داعين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير ونماء.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المركز الوطني للأرصاد، أن عددًا من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، والتي تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أبرز المناطق المتأثرة بالحالة الجوية المتوقعة من الأمطار الرعدية والسيول والرياح والأتربة، هي:

1 – جازان.

2 – عسير.

3 – نجران.

4 – الباحة.

5 – مكة المكرمة.

6 – جنوب الشرقية.

7 – جنوب الرياض.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله – على هذه المناطق، حتى مساء اليوم.