الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“العدل” تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر “ناجز”
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“العدل” تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر “ناجز”

“العدل” تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر “ناجز”
٠٣:٠٣:٢٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل إتاحة الخدمات العدلية على بوابة ناجز najiz.sa لحاملي الإقامة المميزة، وذلك بعد التنسيق مع مركز الإقامة المميزة.

وتشمل الخدمات المنصوص عليها في نظام الإقامة المميزة توثيق امتلاك العقارات السكنية، وتوثيق حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما أتاحت الوزارة الخدمات إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة هما الإقامة المميزة السنوية، والإقامة المميزة الدائمة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا منها مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وامتلاك العقارات السكنية.

وتشمل كذلك استخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة بما يزيد عن مركبتين.

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الكلمات الدلالية:
الخدمات العدلية تطبيق ناجز حاملي الإقامة المميزة مركز الإقامة المميزة وزارة العدل

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