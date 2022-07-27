الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الموارد البشرية”: العمل في هذه الأوقات يعرض سلامتك للخطر
القبض على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي بالإحساء
الجيش الأوكراني: روسيا تقصف حقول القمح وتدمر أكثر من 230 هكتارًا
أمانة جدة تستعيد أراض حكومية على مساحة 21 ألف متر مربع
اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بلغ 34 ملیار ریال (فيديو)
اليوم.. تعرف على أبرز المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الماطرة

أحدث الأخبار

“الموارد البشرية”: العمل في هذه الأوقات يعرض سلامتك للخطر

“الموارد البشرية”: العمل في هذه الأوقات يعرض سلامتك للخطر
٠١:٤٢:٠١ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العمال من العمل تحت أشعة الشمس حرصًا على سلامتهم.

وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”: “لا تعرض سلامتك وصحتك المهنيّة للخطر.. حظر العمل تحت أشعة الشمس”.

كانت الوزارة قد خاطبت، ضمائر أصحاب العمل بفيديو يوضح الصعوبات والمشاق التي يتعرض لها العمال أثناء دوامهم تحت أشعة الشمس.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية تحذر: هذه عقوبة من يقوم بتشغيل العمال تحت أشعة الشمس

وأظهر فيديو، عرضته الوزارة عبر صفحتها على “تويتر”، المعاناة في العمل تحت الشمس، مختتمة المقطع المصور بجملة “رفقًا بالإنسان”.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بدأت قبل حوالي شهرين، في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمرّ العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحدّ من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، صاحب العمل من تشغيل العامل تحت أشعة الشمس، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلاً إن عقوبة المخالفين للقرار تصل إلى 3 آلاف ريال لكل عامل.

ودعا في مداخلة مع قناة الإخبارية، المواطنين لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لهذا القرار من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد 19911، أو من خلال تطبيق الوزارة الموحد للبلاغات والشكاوى.

الكلمات الدلالية:
اشعة الشمش العمل تحت اشعة الشمس المملكة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات غذائية وطبية لتخفيف معاناة السوريين

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات غذائية وطبية لتخفيف معاناة السوريين

منذ 6 سنوات
تسجيل 6 آلاف حالة إصابة بالسرطان سنوياً في الأحواز

تسجيل 6 آلاف حالة إصابة بالسرطان سنوياً في الأحواز

منذ 6 سنوات
رئيس فريق الحوثيين التفاوضي يُلمِّح لاستعدادهم تسليم السلاح الثقيل

رئيس فريق الحوثيين التفاوضي يُلمِّح لاستعدادهم تسليم السلاح الثقيل

منذ 6 سنوات
اليمن.. الحوثيون يتحرشون بالنساء ويتعمدون إهانتهن

اليمن.. الحوثيون يتحرشون بالنساء ويتعمدون إهانتهن

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *