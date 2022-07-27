“الموارد البشرية”: العمل في هذه الأوقات يعرض سلامتك للخطر

تواصل – فريق التحرير

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العمال من العمل تحت أشعة الشمس حرصًا على سلامتهم.

وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”: “لا تعرض سلامتك وصحتك المهنيّة للخطر.. حظر العمل تحت أشعة الشمس”.

كانت الوزارة قد خاطبت، ضمائر أصحاب العمل بفيديو يوضح الصعوبات والمشاق التي يتعرض لها العمال أثناء دوامهم تحت أشعة الشمس.

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وأظهر فيديو، عرضته الوزارة عبر صفحتها على “تويتر”، المعاناة في العمل تحت الشمس، مختتمة المقطع المصور بجملة “رفقًا بالإنسان”.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بدأت قبل حوالي شهرين، في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمرّ العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحدّ من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، صاحب العمل من تشغيل العامل تحت أشعة الشمس، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلاً إن عقوبة المخالفين للقرار تصل إلى 3 آلاف ريال لكل عامل.

ودعا في مداخلة مع قناة الإخبارية، المواطنين لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لهذا القرار من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد 19911، أو من خلال تطبيق الوزارة الموحد للبلاغات والشكاوى.