الجيش الأوكراني: روسيا تقصف حقول القمح وتدمر أكثر من 230 هكتارًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت حقول القمح في ميكولايف ودمرت أكثر من 230 هكتارًا من محصول هذا الموسم.

وأوضح أن قواته جددت قصفها لجسر أنتونف في خيرسون الذي يعتبر خط إمداد للقوات الروسية.

فيما كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه يجب توقع احتمال فشل اتفاقية الحبوب إذا لم ترفع فورًا العقوبات التي تعيق تصديرها، وأن موسكو ستبحث عن صيغ جديدة للأمن والتبادل التجاري في القمة الروسية الإفريقية العام القادم، وأنه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن، مؤكدًا أن عملية تصدير الحبوب الأوكرانية ستنطلق في وقت قريب.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أنها بحثت في اتصال هاتفي بوزير المالية البريطاني، تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تتعمد رفع أسعار الغاز لترويع أوروبا، مطالبًا بعقوبات إضافية على روسيا لوقف تلاعبها بأسعار الغاز.

وأضاف أنه على روسيا رفع الحصار عن البحر الأسود، وأن بلاده تثق في تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدًا أن حصار البحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في إفريقيا وفي الكثير من الدول الآسيوية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه برنامج الغذاء العالمي، أن اتفاق الحبوب الأوكرانية وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو تم تنفيذه بفعالية.