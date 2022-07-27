أمانة جدة تستعيد أراض حكومية على مساحة 21 ألف متر مربع

تواصل- واس

استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 21,000 ألف متر مربع بنطاق بلدية أبرق الرغامة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات تمثلت في إنشاء أسوار بحي “مريخ” شرق المحافظة، حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة المواقع المخالفة, مبينة أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

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كانت أمانة جدة قد استعادت منذ أيام، أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570 مترًا مربعًا وقامت بإزالة المباني المقامة عليها.

وقامت الأمانة برفع دعوى قضائية ضد مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وبينت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكنًا للعمال وورشة، مدعيًا ملكيته لها بموجب الإحياء.

وصدر القرار القضائي باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور الحكم القضائي مؤيداً من محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.