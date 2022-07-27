الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي بالإحساء
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القبض على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي بالإحساء

القبض على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي بالإحساء
٠١:٣٥:٤٩ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظ الإحساء، أنها تمكنت من القبض على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

في الوقت نفسه، أعلنت دوريات أمن الطرق بمحافظة تثليث التابعة لمنطة عسير،  أنها تمكنت من القبض على شخص بحوزته 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مؤكدة أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه  الأمن العام عقوبة المنشآت، حال تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، مشيرًا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعلم وأمن الحدود من خلال الأرقام 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في بقية أجزاء ومناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أقراص مخالفة إشعال النار الإحساء جهاز صرف آلي محافظ تثليث

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