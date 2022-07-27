الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
البنك المركزي: 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي
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اقتصادية

البنك المركزي: 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي

البنك المركزي: 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي
٠٢:٠٩:٣٦ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي “ساما”، التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، فيما بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 125 مليون عملية.

وبلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 8.95 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 23 من يوليو الجاري، مقارنة بنحو 8.07 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها، حسب “أرقام”.

وتصدر قطاع “التعليم” القطاعات المرتفعة بنسبة 950%، تلاه قطاع “النقل” بـ76% ثم قطاع “مواد التشييد والبناء” بنسبة 61%.

ومن ناحية أخرى، تصدر قطاع “المطاعم والمقاهي” القطاعات المتراجعة بنسبة 11%، تلاه قطاع “الفنادق” بنسبة 10%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “المطاعم والمقاهي” بـ1.33 مليار ريال تمثل نحو 14.9% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.28 مليار ريال، وبنسبة 14.3% من الإجمالي.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن، خلال الأسبوع المنتهي في 23 من يوليو الجاري، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.66 مليار ريال، ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.45 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي السعودي الرياض جدة عمليات نقاط البيع قطاع التعليم قطاع المطاعم والمقاهي

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