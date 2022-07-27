اليوم.. تعرف على أبرز المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الماطرة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن عدد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، والتي تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أبرز المناطق المتأثرة بالحالة الجوية المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح والأتربة، هي:

أولًا: استمرار هطول أمطار رعدية على:

1 – جازان.

2 – عسير.

3 – نجران.

4 – الباحة.

5 – مكة المكرمة.

6 – جنوب الشرقية.

7 – جنوب الرياض.

ثانيًا: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق:

1 – جدة.

2 – بحرة.

3 – الليث.

4 – القنفذة.

5 – رنيه والمويه.

6 – الخرمة وتربة.

7 – العاصمة المقدسة.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- على هذه المناطق، حتى مساء اليوم.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.