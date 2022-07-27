الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
صفر وفيات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 323 إصابة جديدة بكورونا
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صفر وفيات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 323 إصابة جديدة بكورونا

صفر وفيات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 323 إصابة جديدة بكورونا
١٢:٣٥:١٤ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، فيما رصدت تعافي 574 حالة، مؤكدة أنها سجلت صفر وفيات.

وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 808,742 حالة، من بينها 6,083 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مشيرة إلى أن الحالة الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي حالات التعافي، بلغ  793,416 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9243 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

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